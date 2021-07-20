Рубль, скорее всего, останется на уровнях выше 74 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется на уровнях выше 74 руб./$1 в ближайшие дни, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,8% на фоне ухудшения рискового аппетита и падения нефтяных цен. Во вторник он снижается на 0,25% в рамках коррекции и находится около 74,4 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Несмотря на существенное падение нефтяных цен рубль ослаб относительно умеренно. Поддержку ему оказывает продажа валютной выручки компаниями-экспортерами для подготовки к пику налогового периода 26 и 28 июля. Влияние налогового фактора будет усиливаться к концу недели, а пока на фоне низкого спроса на рисковые активы курс USD/RUB должен остаться выше 74 руб./$1 с потенциалом к небольшому снижению при коррекционном росте нефтяных цен", - прогнозируют эксперты банка.

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