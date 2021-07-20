"Финам" рекомендует покупать акции NextEra Energy с целью $109

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с целевой ценой $109 за штуку на апрель 2022 года, что подразумевает потенциальную доходность 41%, говорится в комментарии инвесткомпании.

23 июля NextEra Energy выпустит отчет по прибыли за 2К21, напоминает аналитик "Финама" Наталия малых. Консенсус Bloomberg предполагает ожидания роста скорректированной прибыли на акцию на 6% г/г до $ 0,69 при увеличении выручки на 16% г/г до $ 4 886,8 млн. Годовые прогнозы также остаются позитивными: выручка 2021Е может составить $ 19 854,6 млн (+10,3% г/г), а прибыль на акцию $ 2,52 (+9% г/г).

"Ключевой драйвер роста компании - поддерживающий фундаментальный тренд "зеленой" трансформации. Позитивный эффект в рост рентабельности также вносит оптимизация топливных и эксплуатационных затрат, а в будущем это будет усилено закрытием трудоемких топливных станций. Что касается операционного роста, то помимо органических проектов, компания может продолжить череду поглощений активов или покупок долей в компаниях. Небольшие приобретения, вероятнее всего, будут финансироваться долгом и внутренними ресурсами. Допэмиссия маловероятна в таких случаях, SPO может потребоваться в случае масштабных сделок", - отмечает Малых.

NextEra Energy является одним из крупнейших в мире производителей альтернативной электроэнергии.

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