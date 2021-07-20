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20 июля 2021 года 11:06
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 40 руб. за штуку" на срок до 6 месяцев", открытую 30 апреля 2021 года, с целью ограничения убытка, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Инвестидея в акциях АФК "Система" была закрыта по цене 29,37 руб. с целью ограничения убытка, - отмечают эксперты инвесткомпании. - С момента открытия идеи акции снизились на 14,6% из-за реализации рыночного риска. Капитализация дочерних предприятий, главным образом Ozon и группы Segesha, снизилась и повлекла за собой соответствующую переоценку акций материнской компании. Дисконт стоимости "Системы" к оценке публичных дочек сократился с 36% до 27%, что существенно снизило потенциал роста". Долгосрочный взгляд аналитиков на бумагу по-прежнему позитивный, но в краткосрочном периоде повышенная рыночная волатильность может привести к дальнейшему снижению, поэтому было принято закрыть текущую идею. В будущем, при появлении других позитивных драйверов по бумаге, идея может быть открыта снова, указывают стратеги BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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