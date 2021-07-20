Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Хотя по состоянию на утро вторника и наблюдаются определенные признаки стабилизации на мировых рынках, рост волатильности и снижения склонности к риску заставляют нас осторожно оценивать ближайшие перспективы российского рынка. Полагаем, что сегодня мы ждем перехода к консолидации цен на нефть и считаем, что актуальным диапазоном для индекса Мосбиржи будет район 3680-3720 пунктов. В центре внимания инвесторов сегодня будет операционная отчетность "Норникеля", "ЛСР" и "РусГидро", - отмечает эксперт банка.

Также Соловьев напоминает, что в понедельник индекс Мосбиржи (-2,0%), открывшись гэпом вниз, вернулся к уровням середины мая и закрылся под отметкой 3700 пунктов на фоне обвала нефтяных котировок и ухода от рисков на мировых рынках. Все сегменты рынка подпали под давление продавцов. Наибольший спад наблюдался в бумагах нефтегазового сектора. Меньшие потери, ввиду ожидания сильных квартальных операционных и финансовых результатов, понесли акции металлургического и горнодобывающего сектора, где отдельные "фишки" даже смогли удержаться в "плюсе".

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