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20 июля 2021 года 10:15
Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи проведет торги во вторник в диапазоне 3680-3720 пунктов, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Хотя по состоянию на утро вторника и наблюдаются определенные признаки стабилизации на мировых рынках, рост волатильности и снижения склонности к риску заставляют нас осторожно оценивать ближайшие перспективы российского рынка. Полагаем, что сегодня мы ждем перехода к консолидации цен на нефть и считаем, что актуальным диапазоном для индекса Мосбиржи будет район 3680-3720 пунктов. В центре внимания инвесторов сегодня будет операционная отчетность "Норникеля", "ЛСР" и "РусГидро", - отмечает эксперт банка. Также Соловьев напоминает, что в понедельник индекс Мосбиржи (-2,0%), открывшись гэпом вниз, вернулся к уровням середины мая и закрылся под отметкой 3700 пунктов на фоне обвала нефтяных котировок и ухода от рисков на мировых рынках. Все сегменты рынка подпали под давление продавцов. Наибольший спад наблюдался в бумагах нефтегазового сектора. Меньшие потери, ввиду ожидания сильных квартальных операционных и финансовых результатов, понесли акции металлургического и горнодобывающего сектора, где отдельные "фишки" даже смогли удержаться в "плюсе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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