"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целью 274 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

"22 июля "НЛМК" представит финансовые результаты за 2К21. Мы ожидаем, что компания нарастит выручку в 2 раза, до $4036 млн, благодаря росту цен реализации на 30%. EBITDA увеличится в 3 раза, до $1868 млн, свободный денежный поток - в 3 раза, до $920 млн. Дивиденд за 2-й квартал составит 11 руб. на акцию (доходность 4,8% к текущим котировкам), что станет абсолютным рекордом. "НЛМК", бизнес-модель которого максимально ориентирована на экспорт, стал главной жертвой экспортных пошлин. Согласно нашим расчетам, в 2021г компания потеряет $377 млн непосредственно от пошлин и $271 млн вследствие падения внутренних цен на 10%. В результате EBITDA в 2021г снизится на 9%, FCFF - на 12%", - пишет Сучков.

По мнению эксперта, несмотря на коррекцию мировых и внутренних цен во 2П21, цены реализации будут находиться на высоком уровне, и российские металлурги продолжат демонстрировать достойные результаты. Также Сучков считает, что экспортные пошлины носят временный характер, и с 2022г будет введена более щадящая альтернатива. Аналитик "Велес Капитала" сохраняет позитивный взгляд на бумаги "НЛМК" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 274 руб.

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