"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Apple с целью $168,8

"Финам" рекомендует покупать акции Apple Inc. с целевой ценой $168,8, что соответствует потенциалу роста до 15,28%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Андрей Ковалев отмечает ряд факторов в пользу рекомендации:

- Широкое распространение технологий 5G снизит продолжительность среднего цикла использования смартфонов и обеспечит повышенный спрос на новые модели iPhone.

- Рост потребительской активности по мере выхода мировой экономики из кризиса также станет драйвером роста для компании.

- Apple - один из наиболее ярких примеров успешной адаптации ценовой стратегии на основе инвертированной модели бритвы и лезвия.

- Собственный магазин приложений App Store - безальтернативная платформа для разработчиков.

- С 2025 года Apple может начать производство электромобилей совместно с крупным игроком.

Apple Inc. - крупнейшая по рыночной капитализации ($ 2,44 трлн) компания в мире, владеющая одноименным брендом. Компания разрабатывает, производит и продает смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, носимые устройства и аксессуары, а также предлагает ряд сопутствующих сервисов.

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