"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Алмазодобывающая компания опубликовала ожидаемо сильные операционные результаты за 2К21. Добыча увеличилась на 22% по сравнению со 2К20 и достигла 7 млн карат. Рост обусловлен сезонным повышением обработки песков с низким уровнем содержания алмазов. Тем временем, продажи из-за эффекта низкой базы выросли в 19 раз - до 11,4 млн карат. При этом, средняя цена реализации была ниже чем год назад. В результате "АЛРОСА" выручила алмазно-бриллиантовой продукции почти на сумму $1,2 млрд, что в 13,5 раз больше по отношению к тому же кварталу 2020г, когда продажи стремились к нулю из-за влияния пандемии. На фоне всего вышеперечисленного, мы рекомендуем покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 150 руб.", - пишет аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

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