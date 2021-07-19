.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 июля 2021 года 16:02
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Хотя потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля, для бумаг ПАО Газпром" есть много катализаторов: существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа, благоприятный консенсус по прибыли за 2021г и завершение строительства Северного потока - 2 (США фактически перестали противодействовать проекту).Именно поэтому "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству - прочно удерживает место в топ-5", - пишут эксперты инвесткомпании. Остается в списке фаворитов и "Северсталь". Внутренние цены на г/к прокат в России не изменились за неделю и составили $1161/т, что, по мнению экспертов, позитивно для компании благодаря более высокой доле продаж внутри страны (порядка 63%). "Бумаги "Северстали", на наш взгляд, остаются привлекательными с M2M P/E всего 2,5x. Более того, дивидендная доходность по M2M может составить 25% с учетом экспортных пошлин на сталь в размере 15% и сопоставимого снижения цен на внутреннем рынке. Тем не менее мы считаем, что, как только пошлины вступят в силу, внутренние цены стабилизируются, это в свою очередь поддержит финансовые показатели компании в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты BCS Global Markets. "АЛРОСА" занимает лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов и активности на мировом алмазном рынке. Аналитики подчеркивают, что высокий спрос в США и Китае продолжает поддерживать рынок алмазов в основных хабах, и как следствие, в Индии сохраняются перспективы роста. Хороший спрос со стороны европейских ювелиров обеспечивает позитивную динамику торгов в Бельгии. Между тем, несмотря на двухнедельный период отпусков, торговля в США на рынке алмазов шла довольно активно. "Следовательно, мы ожидаем, что стабильно высокий спрос на бриллианты, дефицит запасов у огранщиков и повышение цен на алмазы (примерно на 20% в 2021 г. по оценке Rapaport) продолжат оказывать поддержку операционным и финансовым результатам "АЛРОСА", - прогнозируют стратеги BCS Global Markets. Банк ВТБ, по их мнению, может привлечь внимание инвесторов к бумаге, которая все еще торгуется на низком уровне, за счет перспектив сильных результатов за 2021г, а также ожидания коэффициента дивидендных выплат за этот год на уровне 50%. Ближайший катализатор - релиз результатов за 2К21 по МСФО в августе. Один из постоянных участников ТОП-5 - "РусАл", лидер в мировом производстве алюминия, сейчас, по мнению экспертов инвесткомпании, фундаментально недооценен при M2M P/E 2,2x. Между тем стремительный рост цен на алюминий (+27% с начала года на LME и +11% к/к во 2К21) должен стать одним из факторов улучшения операционной динамики компании и может привести к двукратному повышению EBITDA к/к. "Кроме того, поддержку должно оказать потенциальное снижение долговой нагрузки: "РусАл" может сократить чистый долг более чем на 35% в этом году. Наконец, новые экспортные пошлины в России (вступают в силу с 1 августа), вероятно, окажут лишь ограниченное влияние на рыночную капитализацию компании - эффект в пределах 3%. В целом мы ожидаем сильных финансовых результатов за 1П21 по МСФО, что должно привести к ререйтингу", - отмечают аналитики BCS Global Markets. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
19 июля 2021 года 19:14
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК); - индекс... читать дальше
.19 июля 2021 года 18:46
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целью 274 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "22 июля "НЛМК" представит финансовые результаты за 2К21. Мы ожидаем, что компания нарастит выручку в 2 раза, до $4036 млн, благодаря росту цен реализации... читать дальше
.19 июля 2021 года 18:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ММК" с целью 68 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Производство стали компанией во 2К21 выросло на 44,23% по сравнению со 2К20 - до 3,40 млн тонн, чугуна на 26,38% - до 2,64 млн тонн. Рост производства связан с увеличением... читать дальше
.19 июля 2021 года 17:48
"Финам" рекомендует покупать акции Apple Inc. с целевой ценой $168,8, что соответствует потенциалу роста до 15,28%, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт "Финама" Андрей Ковалев отмечает ряд факторов в пользу рекомендации: - Широкое распространение технологий 5G снизит продолжительность... читать дальше
.19 июля 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Алмазодобывающая компания опубликовала ожидаемо сильные операционные результаты за 2К21. Добыча увеличилась на 22% по сравнению со 2К20 и достигла 7 млн карат. Рост... читать дальше
.19 июля 2021 года 16:28
Рынок нефти находится в заключительной фазе своего подъема, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "После того, как первоначальные переговоры сорвались около двух недель назад, страны ОПЕК+ в выходные пришли к компромиссу о наращивании... читать дальше
.19 июля 2021 года 15:35
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Diageo, Constellation Brands, Electronic Arts, Micron Technology и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. На этой неделе в топ-5 входит Diageo - крупный... читать дальше
.19 июля 2021 года 15:06
Райффайзенбанк повысил ожидания по средней цене нефти марки Brent в 2021г с $67,6/барр. до $68,7/барр., отмечается в обзоре банка. "Страны ОПЕК+ все же договорились о наращивании добычи. Новое соглашение учитывает и пожелания ОАЭ по увеличению базовой квоты на добычу, от уровня которой... читать дальше
.19 июля 2021 года 14:46
Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию в понедельник, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Золото колеблется у отметки $1810 за унцию. Рынок ждет публикации июльской статистики по рынку жилья в США (от NAHB) и данных по объемам строительства в... читать дальше
.19 июля 2021 года 14:21
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4260-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Однако на торгах 16 июля индекс широкого рынка продолжил коррекцию... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.