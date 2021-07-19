BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Хотя потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля, для бумаг ПАО Газпром" есть много катализаторов: существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа, благоприятный консенсус по прибыли за 2021г и завершение строительства Северного потока - 2 (США фактически перестали противодействовать проекту).Именно поэтому "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству - прочно удерживает место в топ-5", - пишут эксперты инвесткомпании.

Остается в списке фаворитов и "Северсталь". Внутренние цены на г/к прокат в России не изменились за неделю и составили $1161/т, что, по мнению экспертов, позитивно для компании благодаря более высокой доле продаж внутри страны (порядка 63%).

"Бумаги "Северстали", на наш взгляд, остаются привлекательными с M2M P/E всего 2,5x. Более того, дивидендная доходность по M2M может составить 25% с учетом экспортных пошлин на сталь в размере 15% и сопоставимого снижения цен на внутреннем рынке. Тем не менее мы считаем, что, как только пошлины вступят в силу, внутренние цены стабилизируются, это в свою очередь поддержит финансовые показатели компании в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

"АЛРОСА" занимает лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов и активности на мировом алмазном рынке. Аналитики подчеркивают, что высокий спрос в США и Китае продолжает поддерживать рынок алмазов в основных хабах, и как следствие, в Индии сохраняются перспективы роста. Хороший спрос со стороны европейских ювелиров обеспечивает позитивную динамику торгов в Бельгии. Между тем, несмотря на двухнедельный период отпусков, торговля в США на рынке алмазов шла довольно активно.

"Следовательно, мы ожидаем, что стабильно высокий спрос на бриллианты, дефицит запасов у огранщиков и повышение цен на алмазы (примерно на 20% в 2021 г. по оценке Rapaport) продолжат оказывать поддержку операционным и финансовым результатам "АЛРОСА", - прогнозируют стратеги BCS Global Markets.

Банк ВТБ, по их мнению, может привлечь внимание инвесторов к бумаге, которая все еще торгуется на низком уровне, за счет перспектив сильных результатов за 2021г, а также ожидания коэффициента дивидендных выплат за этот год на уровне 50%. Ближайший катализатор - релиз результатов за 2К21 по МСФО в августе.

Один из постоянных участников ТОП-5 - "РусАл", лидер в мировом производстве алюминия, сейчас, по мнению экспертов инвесткомпании, фундаментально недооценен при M2M P/E 2,2x. Между тем стремительный рост цен на алюминий (+27% с начала года на LME и +11% к/к во 2К21) должен стать одним из факторов улучшения операционной динамики компании и может привести к двукратному повышению EBITDA к/к.

"Кроме того, поддержку должно оказать потенциальное снижение долговой нагрузки: "РусАл" может сократить чистый долг более чем на 35% в этом году. Наконец, новые экспортные пошлины в России (вступают в силу с 1 августа), вероятно, окажут лишь ограниченное влияние на рыночную капитализацию компании - эффект в пределах 3%. В целом мы ожидаем сильных финансовых результатов за 1П21 по МСФО, что должно привести к ререйтингу", - отмечают аналитики BCS Global Markets.

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