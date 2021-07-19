Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1800-1820/унц. в понедельник - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию в понедельник, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото колеблется у отметки $1810 за унцию. Рынок ждет публикации июльской статистики по рынку жилья в США (от NAHB) и данных по объемам строительства в еврозоне за май. На этой неделе ЕЦБ объявит решение по денежно-кредитной политике (в четверг), в США выйдут отчеты по разрешениям на строительство, закладкам новых домов и продажам жилья на вторичном рынке за июнь, а также еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Кроме того, будет опубликован индекс потребительской уверенности для еврозоны за июль и индексы Markit PMI для ряда развитых рынков. Мы ожидаем, что котировки золота в понедельник останутся в диапазоне $1 800-1 820 за унцию", - отмечает Чернышев.

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