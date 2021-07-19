"Финам" рекомендует держать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6954,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 8,1%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Сергей Кауфман приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- "ЛУКОЙЛ" имеет достаточно привлекательную дивидендную политику, подразумевающую выплату 100% скорр. FCF в виде дивидендов. Ожидаемая доходность по итогам 2021г составляет 9,8%.

- К сильным сторонам "ЛУКОЙЛа" аналитик относит также эффективную нефтепереработку и нулевую долговую нагрузку.

- Ограничения ОПЕК+ и отмена льгот при добыче сверхвязкой нефти фактически не позволяют "ЛУКОЙЛу" развиваться в сегменте апстрим.

- Последние полгода акции "ЛУКОЙЛа" выглядели лучше рынка и сектора. На взгляд Кауфмана, за это время большая часть потенциала акций нефтяника была реализована, и для покупок лучше подождать коррекции.

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