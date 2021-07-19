"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 5378 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целью 5378 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Яндекс" представит свои финансовые результаты в среду, 28 июля. Рекламный бизнес холдинга, а также сегмент такси продолжают быстрыми темпами восстанавливаться после прохождения первых волн пандемии. Согласно расчетам экспертов инвесткомпании, "Яндекс" покажет впечатляющий рост выручки на уровне 85% г/г благодаря консолидации Яндекс Маркет и эффекту низкой базы сравнения. Без учета Маркета рост выручки мог составить 64% г/г.

"Одновременно с этим мы ожидаем значительного снижения рентабельности скор. EBITDA по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года из-за массированных инвестиций в развитие e-commerce. Если исключить это направление из расчетов, скор. EBITDA интернет-компании демонстрирует рост на 74% г/г. Наша рекомендация для акций "Яндекса" "покупать" с целевой ценой 5378 руб. за бумагу", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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