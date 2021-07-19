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19 июля 2021 года 12:57
Рублевые облигации интересны к покупке - Сбер Управление Активами
Текущие ставки по облигациям (как ОФЗ, так и корпоративным), выглядят в высокой степени привлекательными, как следствие - рублевые облигации интересны к покупке, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Основной темой текущей недели на рублевом долговом рынке является заседание Банка России в эту пятницу, - пишет Малин. - Главной интригой остаются два момента. Во-первых, интерес представляет, на какую величину будет повышена ключевая ставка. Наиболее вероятными значения являются +0,5 п.п., +0,75 п.п и +1 п.п. Учитывая риторику представителей регулятора за время, прошедшее с последнего заседания, ЦБ может предпринять решительные шаги по сдерживанию инфляции (таким образом, вполне вероятно повышение ставки и на 1 п.п.)". Однако в то же время, уже в июне можно было наблюдать замедление месячной инфляции (0,69% по сравнению с 0,74% в мае), а последние недельные данные по инфляции показали ее замедление до 0,06%, напоминает эксперт. Кроме того, в июне мировые цены на продовольствие снизились в месячном выражении впервые с мая 2020г (что может быть первым сигналом возможной стабилизации цен на внешних рынках.), а в августе может произойти традиционное дезифляционное давление. "Таким образом, Банк России может ограничиться повышением ставки на величину меньшую, чем 1 п.п., что нам кажется более вероятным. Во-вторых, интерес будут представлять прогнозы регулятора по дальнейшей динамике инфляции и риторика относительно будущей динамики ключевой ставки. При этом мы полагаем, что благодаря повышению ключевой ставки (уже прошедшему и предстоящему), инфляция продемонстрирует замедление до конца года, что окажет существенную поддержку рублевым облигациям. Кроме того, текущие ставки по облигациям (как ОФЗ, так и корпоративным), выглядят в высокой степени привлекательными, как следствие рублевые облигации интересны к покупке", - указывает Малин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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