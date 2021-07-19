.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 6,5% на заседании 23 июля - Совкомбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 июля 2021 года 12:39
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 6,5% на заседании 23 июля - Совкомбанк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5% годовых, на заседании 23 июля, полагает главный аналитик Департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка Михаил Васильев. "Отметим, что в любом случае ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику. Полагаем, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления. Если месячная инфляция не начнёт резко замедляться в ближайшие месяцы, то мы не исключаем, что ключевая ставка в этом году может подняться до 7%. На конец года ожидаем увидеть ключевую ставку в диапазоне 6,5-7,0% годовых", - прогнозирует Васильев. Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому эксперт считает, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё низкие ставки. По мнению Васильева, в пользу резкого повышения ключевой ставки на ближайшем заседании выступают следующие факторы. - Во-первых, сигнал регулятора. Глава Банка России говорила, что на июльском заседании ЦБ может рассмотреть вариант повышения ставки шагами от 25 до 100 б.п. По словам Э. Набиуллиной, регулятор ищет быстрый, но предсказуемый способ нормализации ДКП на фоне повышенной инфляции и восстановившейся экономики. Аналитики ЦБ указали на то, что пиковое значение инфляции ещё не достигнуто, вклад монетарных факторов в рост цен является существенным, а инфляционные ожидания находятся на повышенных уровнях. Кроме этого, при текущей годовой инфляции выше 6% и реальной ставке 1-2% нейтральный диапазон номинальной ключевой ставки находится выше, чем 5-6%. - Во-вторых, инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июне рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% г/г. В середине июля годовая инфляция, по оценкам экспертов Совкомбанка, находится вблизи 5-летнего максимума в 6,6%. - В-третьих, последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ продолжить сокращение монетарной поддержки экономики. По данным Росстата, промпроизводство и розничная торговля вернулись на докризисные уровни. Банк России отмечает, что экономика во втором квартале достигла допандемийного уровня и прогнозирует рост ВВП в этом году выше 4%. - В-четвертых, проинфляционным фактором, на взгляд Васильева, является ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ. Также аналитик банка не исключает, что высокая цена на нефть в рублях, дополнительные доходы бюджета, выборы в Госдуму в сентябре - все эти факторы приведут к некоторому дополнительному увеличению госрасходов позднее в этом году. "Наконец, потенциальное ужесточение монетарной политики ФРС на фоне высокой инфляции в США создаёт риски оттока капитала с развивающихся рынков и риски ослабления рубля. Повышение реальной рублевой процентной ставки поможет поддержать российскую валюту и снизить риски оттока капитала", - заключает Васильев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
19 июля 2021 года 19:14
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК); - индекс... читать дальше
.19 июля 2021 года 18:46
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "НЛМК" с целью 274 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "22 июля "НЛМК" представит финансовые результаты за 2К21. Мы ожидаем, что компания нарастит выручку в 2 раза, до $4036 млн, благодаря росту цен реализации... читать дальше
.19 июля 2021 года 18:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ММК" с целью 68 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Производство стали компанией во 2К21 выросло на 44,23% по сравнению со 2К20 - до 3,40 млн тонн, чугуна на 26,38% - до 2,64 млн тонн. Рост производства связан с увеличением... читать дальше
.19 июля 2021 года 17:48
"Финам" рекомендует покупать акции Apple Inc. с целевой ценой $168,8, что соответствует потенциалу роста до 15,28%, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт "Финама" Андрей Ковалев отмечает ряд факторов в пользу рекомендации: - Широкое распространение технологий 5G снизит продолжительность... читать дальше
.19 июля 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целью 150 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Алмазодобывающая компания опубликовала ожидаемо сильные операционные результаты за 2К21. Добыча увеличилась на 22% по сравнению со 2К20 и достигла 7 млн карат. Рост... читать дальше
.19 июля 2021 года 16:28
Рынок нефти находится в заключительной фазе своего подъема, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "После того, как первоначальные переговоры сорвались около двух недель назад, страны ОПЕК+ в выходные пришли к компромиссу о наращивании... читать дальше
.19 июля 2021 года 16:02
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Хотя потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля, для бумаг ПАО... читать дальше
.19 июля 2021 года 15:35
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Diageo, Constellation Brands, Electronic Arts, Micron Technology и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. На этой неделе в топ-5 входит Diageo - крупный... читать дальше
.19 июля 2021 года 15:06
Райффайзенбанк повысил ожидания по средней цене нефти марки Brent в 2021г с $67,6/барр. до $68,7/барр., отмечается в обзоре банка. "Страны ОПЕК+ все же договорились о наращивании добычи. Новое соглашение учитывает и пожелания ОАЭ по увеличению базовой квоты на добычу, от уровня которой... читать дальше
.19 июля 2021 года 14:46
Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию в понедельник, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. "Золото колеблется у отметки $1810 за унцию. Рынок ждет публикации июльской статистики по рынку жилья в США (от NAHB) и данных по объемам строительства в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.