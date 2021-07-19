ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 6,5% на заседании 23 июля - Совкомбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5% годовых, на заседании 23 июля, полагает главный аналитик Департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка Михаил Васильев.

"Отметим, что в любом случае ставка останется ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику. Полагаем, что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляционного давления. Если месячная инфляция не начнёт резко замедляться в ближайшие месяцы, то мы не исключаем, что ключевая ставка в этом году может подняться до 7%. На конец года ожидаем увидеть ключевую ставку в диапазоне 6,5-7,0% годовых", - прогнозирует Васильев.

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому эксперт считает, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё низкие ставки.

По мнению Васильева, в пользу резкого повышения ключевой ставки на ближайшем заседании выступают следующие факторы.

- Во-первых, сигнал регулятора. Глава Банка России говорила, что на июльском заседании ЦБ может рассмотреть вариант повышения ставки шагами от 25 до 100 б.п. По словам Э. Набиуллиной, регулятор ищет быстрый, но предсказуемый способ нормализации ДКП на фоне повышенной инфляции и восстановившейся экономики.

Аналитики ЦБ указали на то, что пиковое значение инфляции ещё не достигнуто, вклад монетарных факторов в рост цен является существенным, а инфляционные ожидания находятся на повышенных уровнях. Кроме этого, при текущей годовой инфляции выше 6% и реальной ставке 1-2% нейтральный диапазон номинальной ключевой ставки находится выше, чем 5-6%.

- Во-вторых, инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июне рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% г/г. В середине июля годовая инфляция, по оценкам экспертов Совкомбанка, находится вблизи 5-летнего максимума в 6,6%.

- В-третьих, последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ продолжить сокращение монетарной поддержки экономики. По данным Росстата, промпроизводство и розничная торговля вернулись на докризисные уровни. Банк России отмечает, что экономика во втором квартале достигла допандемийного уровня и прогнозирует рост ВВП в этом году выше 4%.

- В-четвертых, проинфляционным фактором, на взгляд Васильева, является ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ. Также аналитик банка не исключает, что высокая цена на нефть в рублях, дополнительные доходы бюджета, выборы в Госдуму в сентябре - все эти факторы приведут к некоторому дополнительному увеличению госрасходов позднее в этом году.

"Наконец, потенциальное ужесточение монетарной политики ФРС на фоне высокой инфляции в США создаёт риски оттока капитала с развивающихся рынков и риски ослабления рубля. Повышение реальной рублевой процентной ставки поможет поддержать российскую валюту и снизить риски оттока капитала", - заключает Васильев.

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