Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк

Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии Росбанка.

Несмотря на то, что рубль (+0,4%) на минувшей неделе сумел опередить некоторые "сравнимые" пары (южноафриканский рэнд -1,5% н/н, чилийский песо -1,2% н/н), он все же уступил недельное первенство бразильскому реалу (+2,8% н/н) и турецкой лире (+1,6% н/н). За этими расхождениями, по мнению аналитиков банка, стоят политические тренды (протесты в ЮАР и президентские выборы в Чили), что позволяет рублю сохранять статус кво, так как сентябрьские выборы в Госдуму маловероятно рассматриваются как фактор риска для рубля.

"Одновременно с этим, мы наблюдаем несколько поводов для осторожности в вопросе покупки рубля, ожидая от него диапазон 74-75 руб./$1 на текущей неделе, - отмечают эксперты Росбанка. - За периметром предстоящего решения Банка России (консенсус на 23 июля выглядит сильно раздробленным, хотя многое также будет зависеть и от тональности сигналов регулятора на перспективу), мы наблюдаем охлаждение покупательных настроений на рынке нефти из-за финализации сделки ОПЕК+ и очередных волнений из-за "дельта" штамма. За кадром также развивается оживленная дискуссия на геополитические темы, вызванная статьей В.Путина о желаемых (но далеко не факт, что приемлемые для мировой политической системы) принципа сотрудничества с сопредельными государствами".

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