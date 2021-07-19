Акции Северстали остаются привлекательными для инвесторов - "Инвестиционный банк Синара"

Акции "Северстали" остаются привлекательными для инвесторов ввиду их высокой дивидендной доходности и рекордных показателей рентабельности компании, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Северсталь" представила 16 июля сильные результаты деятельности за 2К21 по МСФО, которые в целом соответствовали нашим и рыночным ожиданиям в части выручки и EBITDA, но превзошли их на уровне СДП, - пишет аналитик банка Дмитрий Смолин. - Выручка выросла на 33% до $2,9 млрд благодаря повышению на 30% средней цены реализации и увеличению на 2% объема продаж стальной продукции. По EBITDA компания превзошла показатель предыдущего квартала на 42%, достигнув при этом рекордной рентабельности по EBITDA в 56% (один из самых высоких результатов в мировой черной металлургии)".

Впечатляет эксперта рост FCF - 88% к/к до $936 млн, чему отчасти способствовало уменьшение в 2К21 капитальных затрат.

Также в обзоре подчеркивается, что компания объявила о выплате дивидендов за 2К21 в размере 84,45 на акцию, что предполагает дивидендную доходность в 5% и распределение СДП на дивиденды в полном объеме. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 2 сентября 2021г. В ходе конференц-звонка заместитель гендиректора "Северстали" по финансам и экономике оценил потенциальные потери компании от предлагаемого введения в ЕС "углеродного налога" в $70 млн в год. Он также предположил, что применение с 1 августа временной 15%- ной пошлины на экспорт стали из России может оказать негативное воздействие на цены на внутреннем рынке.

"Несмотря на ожидаемое в 2П21 некоторое снижение цен на стальную продукцию и сырье бумаги "Северстали" остаются привлекательными для инвесторов ввиду их высокой дивидендной доходности и рекордных показателей рентабельности компании", - заключает Смолин.

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