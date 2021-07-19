Курс рубля ряд ли выйдет за пределы текущего диапазона 74-75 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля ряд ли выйдет за пределы текущего диапазона 74-75 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в пятницу вошел в топ-4 ЕМ валют по темпам роста к доллару (0,4%), что позволило ему показать закрыть неделю в плюсе. Роль внешних факторов остается значимой, но приближение налоговых выплат рубль также не сможет проигнорировать, и любой существенный рост в паре USD/RUB будет встречаться потоками от экспортеров. Последние данные CFTC на 13 июля указали на сокращение спекулятивного "лонга" в рубле с 19% до 12% (от общего объема открытых позиций), т.е. позиции спекулянтов выглядят более сбалансированными, снижая риски резких изменений. Причин для изменения текущего диапазона 74-75 руб./$1 немного", - отмечет Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.