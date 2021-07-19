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19 июля 2021 года 11:13
Цена нефти, скорее всего, будет двигаться к $70/барр. - ПСБ
Цена нефти, скорее всего, будет двигаться к $70 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Котировки нефти Brent начинают неделю со снижения на опасениях по балансу спроса-предложения. Так, в воскресенье ОПЕК+ все же достигли соглашения и согласовали рост предложения на рынке нефти с августа. До конца этого года добыча вырастет еще на 2 млн барр./день (по 0,4 млн барр./день в месяц), а само соглашение продлено до конца 2022г. Также для некоторых стран с мая 2022г изменятся базовые уровни добычи. Как мы ожидали, риски роста предложения при вялом спросе и нового витка коронавируса возрастают, что способствует снижению "перекупленной" нефти. Мы ждем движения Brent к нижней границе нашего целевого диапазона $70-75/барр.", - отмечает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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