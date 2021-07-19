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19 июля 2021 года 10:55
Инвесторы сохраняют осторожность при выборе активов на рынке акций - Сбер Управление активами
Инвесторы сохраняют осторожность при выборе активов на рынке акций, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Сбер Управление активами Евгения Линчика. "Дж. Пауэлл сначала в среду выступил перед Палатой представителей Конгресса США, а затем в четверг - на Банковском комитете Сената, на котором председатель ФРС несколько успокоил рынок и еще раз сделал акцент на том, что повышенная инфляция - временное явление. Однако несмотря на заверения главы ФРС о перспективах долгосрочного сохранения стимулирования на рынках преобладал уход инвесторов от риска. В настоящий момент рынки демонстрируют признаки перегрева, многие фондовые активы находятся вблизи своих максимумов, что добавляет инвесторам неопределенности и опасений", - отмечает Линчик. По мнению эксперта, на снижение аппетита к риску указывает также растущая стоимость золота. Фьючерсы на золото искали поддержку около $1830 за тройскую унцию после продолжительной консолидации в районе $1800, однако драйверов для закрепления оказалось недостаточно. Участники рынка предпочитают сохранять осторожность при приобретении активов, поскольку обеспокоены замедлением роста ВВП КНР, слабой статистикой в США и официальным началом третьей волны пандемии в мире, согласно заявлению ВОЗ на прошлой неделе. Однако, на взгляд Линчика, сигналов о негативном эмоциональном фоне и массовом оттоке на рынке не наблюдается. По мнению стратега, на текущей неделе в фокусе решение по процентном ставке ЕЦБ из-за беспокойства о росте числа новых случаев коронавируса, который бьет по экономике, а также заявление по монетарной политике Кристин Лагард. Решение главным образом зависит от перспективы экономического роста. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-АНАЛИТИКА
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