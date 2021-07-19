Инвесторы сохраняют осторожность при выборе активов на рынке акций - Сбер Управление активами

Инвесторы сохраняют осторожность при выборе активов на рынке акций, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Сбер Управление активами Евгения Линчика.

"Дж. Пауэлл сначала в среду выступил перед Палатой представителей Конгресса США, а затем в четверг - на Банковском комитете Сената, на котором председатель ФРС несколько успокоил рынок и еще раз сделал акцент на том, что повышенная инфляция - временное явление. Однако несмотря на заверения главы ФРС о перспективах долгосрочного сохранения стимулирования на рынках преобладал уход инвесторов от риска. В настоящий момент рынки демонстрируют признаки перегрева, многие фондовые активы находятся вблизи своих максимумов, что добавляет инвесторам неопределенности и опасений", - отмечает Линчик.

По мнению эксперта, на снижение аппетита к риску указывает также растущая стоимость золота. Фьючерсы на золото искали поддержку около $1830 за тройскую унцию после продолжительной консолидации в районе $1800, однако драйверов для закрепления оказалось недостаточно. Участники рынка предпочитают сохранять осторожность при приобретении активов, поскольку обеспокоены замедлением роста ВВП КНР, слабой статистикой в США и официальным началом третьей волны пандемии в мире, согласно заявлению ВОЗ на прошлой неделе. Однако, на взгляд Линчика, сигналов о негативном эмоциональном фоне и массовом оттоке на рынке не наблюдается.

По мнению стратега, на текущей неделе в фокусе решение по процентном ставке ЕЦБ из-за беспокойства о росте числа новых случаев коронавируса, который бьет по экономике, а также заявление по монетарной политике Кристин Лагард. Решение главным образом зависит от перспективы экономического роста.

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