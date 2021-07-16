"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth с целью $439,25

"Финам" рекомендует покупать акции UnitedHealth с целью $439,25 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 4,6% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания UnitedHealth Group отчиталась о своих финансовых результатах за 2К21г. Результаты оказались несколько выше наших ожиданий. Выручка компании за 2 квартал выросла на 14,8% г/г и составила $71,3 млрд, при прогнозируемыми нами $69,5 млрд и росте в размере 11,8% г/г. Чистая скорректированная прибыль на акцию зафиксировалась на уровне $4,70, что также несколько превзошло наш прогноз ($4,37)", - отмечает аналитик инвесткомпании Артемий Шамшуков.

Как и прогнозировали эксперты "Финама", главной причиной роста стали успешные финрезультаты сегмента Optum, в частности OptumHealth (рост сегмента на 17,15% г/г). По состоянию на конец 2 квартала, OptumHealth обслужил 99 млн человек (показатель вырос на 2,06% г/г). При этом выручка на одного клиента подскочила на 43% г/г.

"Также драйвером роста стала положительная динамика основного сегмента компании - UnitedHealthcare. Выручка от него выросла на 13% г/г за счет увеличения участников программы страхования. Так, с конца 2020 года количество членов программы выросло на 1,2 млн человек, включая 150 тыс. присоединившихся во 2К21г. Мы рекомендуем "держать" акции UnitedHealth с целевой ценой $439,25 на горизонте следующих 12 месяцев, что соответствует апсайду от текущей цены в размере 4,6%", - резюмирует Шамшуков.

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