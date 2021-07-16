Потенциал роста котировок акций Intel составляет 43% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"

Потенциал роста котировок акций Intel Corp. составляет 43% от текущих уровней, справедливая стоимость одной акции - $80, отмечается в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева.

Стало известно, что Intel ведет переговоры по приобретению GlobalFoundries примерно за $30 млрд. Эксперт банка обращает внимание на то, что GlobalFoundries была создана в результате продажи производственного подразделения AMD в 2009г. Ранее генеральный директор GlobalFoundries Том Колфилд отметил, что компания рассматривает возможность IPO в 2022г, и, если Intel не сможет прийти к соглашению с GlobalFoundries, размещение еще может состояться. В рамках объявленной в марте стратегии компания Intel намерена предлагать в большем объеме литейные услуги разработчикам микросхем, чтобы воспользоваться растущим спросом на искусственный интеллект, автомобилестроение, 5G и другие перспективные направления и выйти на другие рынки.

"Сделка, если она состоится, даст толчок развитию Intel Foundry Services, поскольку Intel получит клиентскую базу без необходимости создавать собственные фабрики, глобальные производственные мощности, библиотеки IP и развивать клиентскую поддержку, - считает Вахрамеев. - На наш взгляд, сделка столкнется с регуляторными рисками за пределами США, а вот правительство США, скорее всего, благосклонно отнесется к сделке, в результате которой у Taiwan Semiconductor появится сильный соперник. Мы позитивно смотрим на акции Intel. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции Intel составляет $80, а потенциал роста - 43% от текущих уровней".

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