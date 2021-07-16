Акции ММК, М.Видео и Распадской будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "М.Видео" и "Распадской" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Учитывая позитивную конъюнктуру на рынке стали во 2К21г, финансовые показатели, которые "ММК" опубликует 22 июля, ожидаются сильными, - отмечает аналитик Дмитрий Пучкарев. - Показатель FCF может кратно вырасти в годовом сопоставлении, предполагая сильное увеличение дивидендов. Рост доли продаж HVA продукции должен оказать позитивное влияние на рентабельность EBITDA.Техническая картина в бумаге неоднозначная. Стохастик на дневном интервале поддерживает медведей, что свидетельствует о возможности начала коррекции или оформления консолидации в боковике. При этом потенциал роста по RSI еще есть, а публикация финансового отчета может стать драйвером для очередной волны роста".

"М.Видео" также представит операционные результаты по итогам II квартала 22 июля. Ожидается рост показателей относительно 2К20г. В фокусе темпы роста показателя GMV, а также возможные оценки по рынку после роста спроса на технику и электронику в 2020г.

"Учитывая депрессивную динамику котировок "М.Видео", отчет может стать триггером для начала отскока. Ключевая зона поддержки сейчас - 605-615 руб. Без появления дополнительных негативных драйверов пробить данные отметки будет непросто, это можно использовать для открытия длинных позиций с коротким стоп-лоссом. В перспективе ближайших дней важно будет пройти линию нисходящего тренда, которая сейчас проходит около 640 руб. В таком случае можно будет рассчитывать на постепенное восстановление котировок", - указывает Пучкарев.

"Распадская" на следующей неделе опубликует операционные результаты за 2К21г. По мнению аналитика инвесткомпании, данные особенно важны, так как индикативные цены на твердый коксующийся уголь с поставкой FOB Австралия за последние 3 месяца выросли на 90%. От объемов продаж будет зависеть, насколько сильное улучшение финансовых результатов можно ожидать.

"Акции "Распадской" начали закладывать в себя операционный отчет и рост цен на уголь заранее. После коррекции в июне в бумаге началась еще одна волна роста. С технической точки зрения подъем может быть продолжен, ближайшими сопротивлениями можно обозначить 260 руб. и 270 руб. Основная поддержка сейчас - 232 руб. До ее слома ожидания преимущественно позитивные", - пишет Пучкарев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.