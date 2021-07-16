Акции Baidu, Micron и Coinbase имеют потенциал роста более 50% в перспективе года - BCS Express

Акции Baidu, Micron и Coinbase имеют потенциал роста более 50% в перспективе года, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Признаки отскока можно увидеть на графиках Baidu и Micron. Еще один кандидат на разворот в средней перспективе это акции Coinbase. Их вполне можно включить в топ-3 лучших из числа акций с высокими таргетами. Средние цели по акциям Baidu, Micron и Coinbase на ближайший год лежат в диапазоне от 53% до 69%. При этом компании уже имеют устойчивый бизнес и положительный денежный поток. Их можно рассматривать для вложений на срок от 3 месяцев, предполагая, что даже часть пути до таргета принесет двухзначную доходность", - отмечает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.