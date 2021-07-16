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16 июля 2021 года 14:02
Акции Детского мира могут возобновить движение вверх уже в ближайшей перспективе - Газпромбанк
Акции "Детского мира" могут возобновить движение вверх уже в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Газпромбанк. На взгляд эксперта банка Марата Ибрагимова, "Детский мир" продемонстрировал, пожалуй, лучшие операционные результаты за последние несколько лет. Это свидетельствует о высокой эффективности розничной модели магазинов "Детский мир" и магазинов "Зоозавр", а также о правильности выбранной бизнес-модели - модели маркетплейса. "Мы уверены, что результаты 3К21, а точнее розничные продажи в сети "Детский мир" в августе, получат дополнительную поддержку от мер государственной поддержки семей с детьми школьного возраста. С начала года акции "Детского мира" выросли в цене на 6%, отстав от рынка на 9%. Мы полагаем, что акции компании могут возобновить движение вверх уже в краткосрочной перспективе. Следующим сильным катализатором для акций станет публикация отчетности по МСФО за 2К и 1П21, запланированная на 25 августа", - отмечает Ибрагимов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕТСКИЙ/МИР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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