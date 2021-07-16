Рубль останется на уровнях выше 74 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль останется на уровнях выше 74 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль вырос в четверг примерно на 0,4%,в пятницу он снижается на 0,2% и находится около 74,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Падение нефтяных котировок негативно влияет на рубль, но текущий курс преимущественно объясняется скорее слабым спросом на рисковые активы. Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться, что ставит под сомнение дальнейший рост экономики и снижает аппетит к риску. Мы ожидаем, что курс доллар/рубль может попробовать немного снизиться, но останется выше 74 руб./$1 на конец этой недели", - пишут эксперты банка.

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