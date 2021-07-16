Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4330-4380 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка немного скорректировался от достигнутых ранее максимумов. На дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция, поэтому риск коррекции растет. Сигнал к краткосрочной фиксации позиций может образоваться, если MACD перейдет в отрицательную зону. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в пятницу на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика, рынок находится в ожидании нового катализатора.

"После выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла инвесторы не получили новых оценок ситуации с инфляцией и новой информации относительно сокращения плана покупки активов (сейчас объем программы составляет $120 млрд в месяц). Таким образом, общерыночный консенсус по-прежнему предполагает, что регулятор объявит о начале сворачивания программы QE в августе-сентябре и приступит к реализации этого плана в конце 2021 - начале 2022г. FOMC проведет еще один раунд обсуждений на заседании 27-28 июля", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

На их взгляд, рынок труда продолжает восстанавливаться - опубликованные данные по заявкам на пособие по безработицы отразили снижение этого показателя до нового минимума - 360 тыс., что совпало с прогнозом аналитиков.

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