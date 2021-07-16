Рубль к концу июля может укрепиться до 74 руб./$1 и выше - "Локо-Инвест"

Рубль к концу июля может укрепиться до 74 руб./$1 и выше при отсутствии серьезного внешнего негатива, отмечается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рубль в четверг оставался вновь среди отстающих ЕМ валют, потеряв около 0.4% к доллару. Большую часть дня курс балансировал вблизи 74,10-74,20 руб./$1, и лишь к концу торгов, когда поддержка со стороны экспортеров ослабла, рубль усилил снижение под влиянием потоков от нерезидентов. Часть из них могла быть связана с конверсией дивидендных выплат, которые прошли у ряда крупных компаний (включая Лукойл). Но формально в четверг с выплат страховых взносов стартовал и налоговый период в РФ, хотя основные платежи пройдут 26 и 28 июля. В июле выплачиваются некоторые квартальные налоги, что потребует от компаний более высоких отчислений и, как следствие, продаж валюты. Поэтому при отсутствии серьезного внешнего негатива рубль, скорее, будет укрепляться до 74 руб./$1 и выше", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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