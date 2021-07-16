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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно снижение цены нефти до $70-71/барр. - BCS Express
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16 июля 2021 года 10:42
Вероятно снижение цены нефти до $70-71/барр. - BCS Express
Вероятно снижение цены нефти до $70-71/барр. в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express. "Стоимость барреля Brent накануне опустилась еще на 1,3%, откатившись к отметке $73,5. Этому способствовали ожидания увеличения поставок нефти на рынок после анонсированного компромисса между ведущими производителями ОПЕК+ и ОАЭ, а также появления информации, что Ирак тоже хочет пересмотреть свой базовый уровень добычи, от которого рассчитываются первоначальный размер сокращения добычи в рамках сделки. Кроме того, ранее вышла статистика об увеличении добычи в США еще на 100 тыс. б/с, а индекс американского доллара в четверг вырос, что в целом негативно для стоимости биржевых commodities.При таком фоне риски чуть более глубокого отката по Brent все еще актуальны. Допускаем просадку в сторону $70-71/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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