Вероятно снижение цены нефти до $70-71/барр. - BCS Express

Вероятно снижение цены нефти до $70-71/барр. в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Стоимость барреля Brent накануне опустилась еще на 1,3%, откатившись к отметке $73,5. Этому способствовали ожидания увеличения поставок нефти на рынок после анонсированного компромисса между ведущими производителями ОПЕК+ и ОАЭ, а также появления информации, что Ирак тоже хочет пересмотреть свой базовый уровень добычи, от которого рассчитываются первоначальный размер сокращения добычи в рамках сделки. Кроме того, ранее вышла статистика об увеличении добычи в США еще на 100 тыс. б/с, а индекс американского доллара в четверг вырос, что в целом негативно для стоимости биржевых commodities.При таком фоне риски чуть более глубокого отката по Brent все еще актуальны. Допускаем просадку в сторону $70-71/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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