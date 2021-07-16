Идея дня: акции Asos, Boohoo и Zalando могут обеспечить хорошую долгосрочную доходность - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Asos, Boohoo и Zalando могут обеспечить хорошую долгосрочную доходность, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Asos и Boohoo торгуются по мультипликаторам примерно на том же уровне, что и Inditex. Inditex - более безопасная инвестиция в ближайшей перспективе благодаря бизнес-модели, объединяющей онлайн и оффлайн ритейл. Asos, Boohoo и Zalando могут быть интересны квалифицированным инвесторам на горизонте один год. Даже если эти компании разочаруют в ближайшие несколько кварталов, темпы их роста, скорее всего, останутся высокими, что должно обеспечить хорошую долгосрочную доходность", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

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