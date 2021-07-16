Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3790-3805 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3790-3805 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3790-3805 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3780, 3760 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3820, 3840 п. Незначительное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3800 п.", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Максимальную практическую значимость из них для российского рынка акций будут иметь июньские данные по изменению объема розничных продаж в США (15:30 МСК).

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