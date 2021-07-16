Возможна коррекция верх по индексу Мосбиржи в преддверии выходных - "Алор Брокер"

Возможна коррекция верх по индексу Мосбиржи в преддверии выходных, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Распродажи на нашем рынке безоткатно идут три сессии подряд. Индекс Мосбиржи ушел в район сильной поддержки: чуть ниже 3800 пунктов проходит нижняя граница восходящего канала от начала года. Поэтому технический отскок очень вероятен, хотя бы потому, что в преддверии выходных спекулянты будут закрывать шорты. В целом же внешний фон складывается нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, динамика котировок сырьевых ресурсов разнонаправленная, но при этом нефть показывает признаки замедления падения", - пишет Антонов.

Какие акции покупать на отскок? Эксперт отмечает, что лучше рынка в четверг отторговались две любимые бумаги нерезидентов - Сбербанк и "Норникель". Таким образом, какой-то истеричной продажи российских акций иностранцами нет, значит, их и можно попробовать взять как на отскок, так и на среднесрочный период, тем более что, Сбер торгуется на поддержке, а цены на никель в пятницу утром растут более чем на процент.

"Сильно за последние дни упал "Газпром", но цены на газ высоки, "Северный поток 2" вот-вот будет запущен. Поэтому по-прежнему ждем "Газпром" выше 300 руб.", - указывает Антонов.

По мнению эксперта, неоднозначен вопрос с черными металлургами, которые в четверг были в числе лидеров роста. "В бумагах сектора прослеживается новый восходящий тренд, но насколько он будет долгим, сказать сложно. Как минимум, их стоит держать в портфелях. Но можно рискнуть и взять "Северсталь", которая сегодня опубликует отчет за полугодие", - рекомендует аналитик "Алор Брокер".

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