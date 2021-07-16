Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Эксперт отмечает, что внешний фон в пятницу с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится в районе $73,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов аналитик предположил, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.

Карпунин напоминает, что индекс Мосбиржи в четверг продолжил снижение, пробив отметку 3800 п. Рынок снижался широким фронтом, а среди аутсайдеров оказались главным образом акции нефтегазового сектора (-1,8%). На 2% просела и электроэнергетика, однако такой результат связан с отсечками в бумагах "ФСК ЕЭС" и "Россетях", полагает эксперт.

"Общие настроения на рынке постепенно ухудшаются. Внешний фон также уже не помогает: ключевые мировые индексы откатились от исторических максимумов. Сохраняю острожные ожидания по российскому рынку в ближайшей перспективе, хотя на горизонте до конца года положительный взгляд по-прежнему актуален. Поводов для роста в сторону следующего трендового ориентира на 4000 п. по индексу Мосбиржи пока недостаточно. Наоборот, стоит внимательно следить за областью 3765-3775 п. На мой взгляд, при пробое этих рубежей сверху вниз далее процесс фиксации прибыли лишь усилится. Цели коррекции в таком случае сместятся в сторону нижней границы всего восходящего тренда, который тянется с ноября прошлого года. Сейчас она находится около 3690-3700 п.", - пишет аналитик инвесткомпании.

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