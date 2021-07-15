Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен еврозоны в июне (12:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в мае (12:00 МСК);

- розничные продажи США в июне (15:30 МСК);

- производственные запасы США в мае (17:00 МСК);

- предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17:00 МСК);

- операционные результаты X5 Retail Group и "АЛРОСА" за II кв. и I полугодие 2021г;

- операционные и финансовые результаты "Северстали" за II кв. 2021г;

- телеконференция "Детского мира" по операционным результатам за II кв. 2021г;

- акции "Сургутнефтегаза" последний день торгуются с дивидендами за 2020г.

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