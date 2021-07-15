"Финам" рекомендует покупать акции Siemens с целью 163,5 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Siemens 163,5 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,4% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Наталия Пырьева отметила следующие факторы в пользу рекомендации:

- Siemens Smart Infrastructure начала строительство одного из крупнейших заводов по производству водорода в Германии.

- Siemens Mobility заключила контракты с американской железнодорожной компанией Amtrak на сумму $ 3,4 млрд на поставку 73 поездов с гибридным двигателем.

- Siemens и биофармацевтическая компания BioNTech расширяют сотрудничество для глобального производства вакцин против коронавируса.

- Siemens объявила о запуске новой пятилетней программы выкупа акций на сумму до 3 млрд евро, которая начнется в 2022г.

- Siemens является стабильным плательщиком дивидендов, и по итогам 2020г компания направила на выплаты 70% чистой прибыли, что составило 2,8 млрд евро, или 3,5 евро на акцию, с доходностью 2,6%.

Siemens - немецкий конгломерат, работающий в сфере электротехники, транспорта, энергетики, производства медицинского оборудования и производственной автоматизации.

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