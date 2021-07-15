"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций UnitedHealth до $451

Аналитики "Фридом Финанс" повысили целевую цену акций UnitedHealth Group до $451 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании.

"UnitedHealth (UNH) отчиталась за 2К21г лучше ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт Илья Зубков. - Прибыль на акцию составила $4,46, превзойдя консенсус на 5,7%. Развитие бизнеса и пациенто-центричная трансформация стимулируют рост выручки. Расходы постепенно нормализуются. Оборот компании достиг $71,3 млрд, превысив общерыночный прогноз на 2,6%. Прирост выручки составил 1,6% кв/кв и 14,8% г/г. Улучшение показателей продаж обусловлено расширение клиентской базы на 1,2 млн (по сравнению с концом 2020-го), 150 тыс. из которых пришлось на 2К21г. К основным драйверам роста менеджмент относит продолжающееся увеличение числа участников индивидуальных и групповых планов Medicare Advantage и повышение вовлеченности в программы Medicaid на Гавайях и в Огайо".

Аналитик подчеркивает, что во 2К21 года коэффициент операционных затрат составил 14,5%, что ниже прошлогоднего значения 16,1%. Факторы, способствующие снижению, включают отмену налога на медицинское страхование, отсутствие повторных инвестиций в системы здравоохранения, негативное влияние пандемии на доходы, а также продолжающееся повышение производительности. Коэффициент медицинских затрат (medical cost ratio) составил 82,8% против 70,2% годом ранее. Таким образом, расходы восстановились к докризисным значениям.

Во II квартале UnitedHealth выплатила акционерам $1,4 млрд в виде дивидендов. Текущая дивидендная доходность составляет 1,4%. Также в минувшем квартале было выкуплено 3,2 млн акций на сумму $1,2 млрд.

"Менеджмент UnitedHealth повысил прогноз на 2021г: ожидается, что EPS (GAAP) составит $17,35-17,85, а EPS (non-GAAP) достигнет $18,3-18,8. Эти показатели учитывают возможное неблагоприятное влияние последствий пандемии COVID-19 в размере $1,8 на акцию. Отчет UnitedHealth оценивается нами позитивно. По нашему мнению, компания продолжит демонстрировать стабильный рост выручки и EPS до конца 2021г. Как следствие, мы повышаем целевую цену акций UNH до $451 и сохраняем рекомендацию "покупать" с рейтингом Market perform", - заключает эксперт "Фридом Финанс".

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