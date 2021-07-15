Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года - Sber CIB

Бумаги Globaltrans имеют потенциал роста более 30% в перспективе года, отмечается в комментарии Sber CIB.

Аналитики Sber CIB обновили финансовые прогнозы и целевую цену GDR Globaltrans из-за восстановления рынка железнодорожных перевозок. Она составила 677 рублей за штуку. В среду на закрытии торгов бумага стоила 515 рублей. То есть потенциал роста за год - 31,5%.

"Избыток полувагонов и коронавирус привели к сильному снижению цен на их аренду. К апрелю 2021г тарифы снизились на 65% по сравнению с первым кварталом 2019 года до 700 рублей в сутки. С мая началось восстановление цен - до 950-1000 рублей. Мы считаем, что экономически оправданный ценник - 1500 рублей в сутки", - пишут эксперты инвестбанка.

Также они отмечают, что Globaltrans - долгосрочная ставка на восстановление рынка полувагонов. Дивидендная доходность бумаг по итогам 2021г составит 9%. Дальнейший рост стоимости грузоперевозок должен увеличить прибыль компании. Соответственно, должна вырасти и её дивидендная доходность - до 13-20% на период до 2025г, полагают аналитики Sber CIB.

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в области грузовых железнодорожных перевозок, её доля рынка составляет около 8%. Крупнейшие клиенты - Металлоинвест, ММК и Роснефть. Globaltrans торгуется на Московской бирже не так давно - с октября 2020г, но в Лондоне - с 2008г.