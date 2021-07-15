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15 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $174
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $145,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 3 июля банк продемонстрировал финансовые результаты, которые оказались выше ожиданий. Рост чистой прибыли банка за II квартал составил 163% год к году (с $4,358 млрд до $11,496 млрд). Также важен тот факт, что общий объем кредитования у JPM остался на прежнем уровне, в то время как у других американских банков он продемонстрировал снижение. "С точки зрения теханализа, бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $174. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $145,5 риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают аналитики "Финама". JPMorgan Chase & Co. - американский финансовый холдинг, входящий в "большую четверку" банков США. Банк оперирует в таких направлениях, как потребительский и общественный банкинг (Consumer & Community Banking), корпоративный и инвестиционный банкинг (Corporate & Investment Bank), коммерческий банкинг (Commercial Banking) и управление активами (Asset Management). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-JPMORGAN-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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