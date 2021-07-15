"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Детского мира с целью 160 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что общий объем продаж "Детского мира" за IП21 составил 81,5 млрд рублей, увеличившись на 23,6% год к году. Объем онлайн-продаж в России вырос на 42,4% - до 22,5 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в общей выручке компании в России составила 28,9%. Во II квартале было открыто 49 новых магазинов. Всего у группы 929 торговых точек в 378 населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

"С точки зрения технического анализа бумага торгуется в рамках восходящей динамики. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 11% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 140 рублей риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики "Финама".

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