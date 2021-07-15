Все больше аргументов в пользу повышения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. - "Уралсиб"

Аналитики "Уралсиба" видят все больше аргументов в пользу повышения ставки ЦБ РФ на 100 б.п., говорится в обзоре корпорации.

Эксперты напоминают, что за неделю, окончившуюся 12 июля, инфляция составила всего 0,06%, это не только ниже уровня предыдущей недели, когда цены резко подскочили из-за повышения регулируемых тарифов, но и ниже уровней в предшествующие недели.

"Исходя из данных за первые 12 дней июля (инфляция составила 0,39%, это выше, чем за весь месяц в прошлом году), дать оценку роста цен за весь месяц нельзя, вполне возможно, что в следующие две недели будет зафиксирована дефляция. Годовой рост цен остается в диапазоне 6,5-6,6%, это примерно на уровне прошлой недели. Следует отметить, что, даже если во второй половине июля цены пойдут вниз, ЦБ может полностью проигнорировать это снижение, отнеся его на действие краткосрочных и разовых факторов", - пишет аналитик Ирина Лебедева.

Банк России, со своей стороны, в публикации "О чем говорят тренды" подчеркнул, что пик инфляции еще не достигнут, также пока отсутствуют признаки снижения инфляционного давления. ЦБ отмечает, что на рост цен сейчас влияют как монетарные, так и немонетарные факторы, и, хотя действие немонетарных факторов несколько более выражено, чем монетарных, вклад последних в рост цен весьма существенен.

"Появление подобных комментариев регулятора перед началом периода тишины можно рассматривать как указание на сохранение жесткой риторики. Сейчас все больше аргументов складывается в пользу повышения ключевой ставки сразу на 100 б.п.", - заключает Лебедева.

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