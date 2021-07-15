Повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. является достаточно обоснованным решением - Росбанк

Повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения, полагают эксперты Росбанка.

"Недельная инфляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 июля составила 0,06% н/н (после резкого всплеска на последней неделе июня до 0,46% н/н). Годовая оценка инфляции осталась на уровне 6,50% г/г, пока что отступив от пиковых значений, однако, окончательный ли это разворот, остается под вопросом, - подчеркивают аналитики банка. - Согласно июльскому бюллетеню Банка России, возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов по мере нормализации денежно-кредитной политики, которое потребует времени. В этом свете повышение ставки минимум на 50 бп на заседании 23 июля, по нашим оценкам, является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения".

Эксперты Росбанка также не исключают, что на повестке регулятора будут рассматриваться и более агрессивные решения в 75 б.п. и даже 100 б.п., однако логика подобный действий потребует от регулятора дополнительных разъяснений, пересмотров прогноза и, возможно, изменения риторики на последующие заседания.

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