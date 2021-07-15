"Финам" рекомендует держать акции ConocoPhillips с целью $64,7

"Финам" рекомендует держать акции ConocoPhillips с целевой ценой $64,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,8%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером восстановления финансовых результатов ConocoPhillips в 2021г, - считает аналитик Сергей Кауфман. - За счет сильного значения свободного денежного потока суммарная доходность байбэка и дивидендов может достигнуть 7,2% по итогам 2021г. У ConocoPhillips есть амбициозная стратегия, предполагающая рост добычи углеводородов в среднем на 3% в год до 2031г, а также увеличение FCF примерно на 60% за тот же период. На наш взгляд, позитивные моменты на данный момент учтены в акциях компании, в связи с чем для покупок лучше подождать коррекции".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам Exxon Mobil и Chevron.

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