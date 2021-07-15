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15 июля 2021 года 10:17
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 в четверг - Sber CIB
Рубль может укрепиться до 74 руб./$1, а котировки нефти стабилизироваться выше $74/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Настрой на мировых рынках неопределенный, нефть продолжает дешеветь: в среду котировки Brent упали на $3, данные по товарным запасам углеводородов в США разочаровали рынок. В четверг цены могут стабилизироваться выше $74/барр. - оптимистичный отчет ОПЕК должен поддержать котировки во второй половине дня", - отмечают эксперты инвестбанка. Доходность рублёвого долга, по мнению аналитиков Sber CIB, может снизиться из-за замедления недельной инфляции в России. Но эти данные надо интерпретировать осторожно - по оценкам ЦБ, значимых признаков замедления темпов роста цен не было. Рубль может укрепиться до до 74 руб./$1 в четверг, полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, общий фон благоприятен для рискованных активов благодаря риторике Джерома Пауэлла. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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