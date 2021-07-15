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15 июля 2021 года 10:00
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ФРС, ОПЕК+ и макроэкономические публикации: - "Детский мир" опубликует операционные показатели за 2К21. - В России ожидаются данные по золотовалютным резервам. - В США выйдут отчёты по заявкам на пособие по безработице, промышленному производству и потребительским настроениям, а также индексы настроений в обрабатывающем секторе. - Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США. - ОПЕК выпустит ежемесячный обзор нефтяного рынка. - Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом США Джо Байденом. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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15 июля 2021 года 16:13
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Bank of America опубликовал смешанные финансовые результаты за II кв. 2021г, напоминает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. Чистая прибыль... читать дальше
.15 июля 2021 года 15:37
Акции "Детского мира" весьма привлекательны для покупки, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест". "Детский мир" объявил операционные результаты за 2К21 и 6М21. Общий объем продаж Группы относительно 2К20 увеличился на 32,2% до 41,9 млрд руб. За 6 месяцев 2021 года объем... читать дальше
.15 июля 2021 года 15:12
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции RWE с целевой ценой 42 евро за штуку. Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие факторы в пользу рекомендации: - Привлекательная дивидендная доходность в евро (около 3%). - В связи с переходом от автомобилей с... читать дальше
.15 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $145,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 3 июля банк... читать дальше
.15 июля 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4340-4390 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около... читать дальше
.15 июля 2021 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 160 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что общий... читать дальше
.15 июля 2021 года 13:14
Потенциал роста индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе ограничен, отмечается в аналитическом материале "Финама". По мнению экспертов инвесткомпании. текущие рекорды индекса Мосбиржи обуславливаются поддержкой восстановившихся цен на нефть, прогнозами циклического роста прибыли и глобальным... читать дальше
.15 июля 2021 года 12:39
Аналитики "Уралсиба" видят все больше аргументов в пользу повышения ставки ЦБ РФ на 100 б.п., говорится в обзоре корпорации. Эксперты напоминают, что за неделю, окончившуюся 12 июля, инфляция составила всего 0,06%, это не только ниже уровня предыдущей недели, когда цены резко подскочили из-за... читать дальше
.15 июля 2021 года 12:16
BCS Express рекомендует покупать акции Workday с целью $280 за штуку с горизонтом инвестирования 12 месяцев, что предполагает потенциал роста до 20,2%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Особым преимуществом решений Workday является предоставление дополнительных услуг, позволяющих клиентам... читать дальше
.15 июля 2021 года 11:22
"Финам" рекомендует держать акции ConocoPhillips с целевой ценой $64,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,8%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером восстановления финансовых результатов... читать дальше
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