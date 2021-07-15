Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ФРС, ОПЕК+ и макроэкономические публикации:

- "Детский мир" опубликует операционные показатели за 2К21.

- В России ожидаются данные по золотовалютным резервам.

- В США выйдут отчёты по заявкам на пособие по безработице, промышленному производству и потребительским настроениям, а также индексы настроений в обрабатывающем секторе.

- Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США.

- ОПЕК выпустит ежемесячный обзор нефтяного рынка.

- Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом США Джо Байденом.

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