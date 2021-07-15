Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг снижением на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник снижением на 0,1-0,3%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3830 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует Манжос.

Эксперт полагает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК). Несколько позднее прозвучит заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно перспектив североамериканской экономики (16:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.