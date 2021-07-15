Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным понижением - BCS Express

Старт торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным понижением, говорится в комментарии BCS Express.

"Внешний фон в четверг с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,9% и находится в районе $74,1. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет ниже уровня закрытия среды", - отмечает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

Российские индексы акций в среду ожидаемо снизились, чему во многом поспособствовали дивидендные отсечки в "Газпроме" и ВТБ, напоминает Карпунин. Однако, по мнению аналитика, масштаб падения мог бы быть более значительным, учитывая то, что цены на нефть снизились на 2,2% вместе с рядом других промышленных commodities.

"Откат среды для индекса Мосбиржи не меняет общую картину. Котировки по-прежнему остаются в растущем тренде. Снизу можно следить за областью 3765-3775 пунктов, отделяющей рынок от коррекции к границе тренда (3690-3700пп). Наверху среднесрочные ориентиры находятся около 4000п, но в ближайшие сессии такой подъем маловероятен. В четверг возможна попытка спуска ниже 3800п", - прогнозирует эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.