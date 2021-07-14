"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth с целью $439,25

"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $439,25 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"UnitedHealth не удастся показать положительный прирост г/г EBITDA и чистой прибыли по итогам 2К21 из-за слишком высокой базы годом ранее, - полагает аналитик инвесткомпании Артемий Шамшуков. - По нашим прогнозам, выручка компании составит около $69,5 млрд - рост 11,8% г/г. Главным драйвером выступят доходы от отложенных визитов к врачам и операции (сегменты OptumRx и OptumHealth) из-за снижения неопределенности в отношении продолжения пандемии. В свою очередь ожидается, что показатель EBITDA упадет на 36% г/г и зафиксируется на уровне $6,38 млрд, а чистая прибыль на акцию снизится на 38,6% г/г до уровня $4,37. Мы рекомендуем "держать" акции UnitedHealth с целевой ценой $439,25 на горизонте следующих 12 месяцев, что соответствует апсайду от текущей цены в размере 5%".

UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в сфере медицинского страхования.

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