Акции российских продуктовых ритейлеров по-прежнему выглядят дешево - Sber CIB

Бумаги "Магнита" и X5 Retail Group по-прежнему выглядят дешево, полагают аналитики Sber CIB.

"Обе компании торгуются со средним коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA на 2021 год" на уровне 6x, что предполагает дисконт более 40% к аналогам как с развитых, так и развивающихся рынков. Мы полагаем, что у X5 и "Магнита" перспективы роста лучше, чем у других представителей отрасли. По нашим прогнозам, дивидендная доходность двух российских ритейлеров в 2021 году будет на уровне соответственно 7,4% и 9,2% (у аналогов - 1,7-2,4%)", - пишут эксперты.

По их оценкам, ритейлеры представят сильные результаты за второй квартал 2021 года. "Мы ожидаем, что рост выручки у обеих сетей ускорится в среднем на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Сезонные факторы должны оказать поддержку рентабельности", - говорится в обзоре инвестбанка.

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