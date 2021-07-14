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14 июля 2021 года 13:35
Рубль может повторно протестировать уровень 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может повторно протестировать уровень 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", полагают эксперты банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль во вторник утром опускался ниже 74 руб./$1, но по итогам дня он изменился незначительно. В среду курс снижается на 0,2% и находится около 74,15 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Рост цен на нефть последних дней позитивен для рубля, поддержкой выступит и начало налогового периода. На этом фоне рубль может попробовать вновь опуститься ниже 74 руб./$1, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", - прогнозируют аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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