"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАла с целью 57,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАла" с целью 57,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "РусАл" начинает поставки алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW на свой завод Aluminium Rheinfelden. Первая партия будет доставлена в августе 2021г. Углеродный след ALLOW по Scope 1 и Scope 2 не превышает 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2.

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 15,4% и выставлении стоп-заявки на уровне 47 рублей риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,375", - указывают аналитики "Финама".

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