"Акрон" остается дорогой компанией относительно аналогов - "Атон"

"Акрон" остается дорогой компанией относительно аналогов, несмотря на существенно более низкую ликвидность, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Рекордные объемы производства товарных удобрений, о которых сообщил "Акрон", в сочетании с хорошей ценовой конъюнктурой окажут поддержку финансовым показателям компании. Тем не менее, компания по-прежнему остается дорогой относительно аналогов, несмотря на существенно более низкую ликвидность, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 8,3x против 6,7x у Yara. Мы подтверждаем наш рейтинг "нейтрально" по бумаге", - отмечают эксперты "Атона".

Они указывают, что в 1П21 выпуск товарных удобрений вырос на 2,4% г/г до 3,3 млн т в основном за счет увеличения выпуска сложных удобрений (+13,6% г/г до 1,3 млн т). Общий объем производства товарной продукции достиг 4,2 млн т (+6Ю0% г/г). Во 2К21 мировые цены на карбамид продолжали расти на фоне повышенного спроса со стороны США и Европы. "Акрон" отмечает, что в 3К21 в условиях сезонного снижения спроса в этих странах поддержку рынку окажут закупки из Индии и Бразилии.

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