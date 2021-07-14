Нефть продолжает дорожать, игнорируя риски - BCS Express

Котировки нефти остаются выше $76 за баррель Brent, диапазон $74-78 за баррель выглядит справедливым с учетом существующих рисков, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Специалисты МЭА по-прежнему ожидают, что рост спроса в 2021г составит 5,4 млн б/с, и в 2022г потребление вырастет еще на 3 млн б/с, - напоминает аналитик. - МЭА придерживается оптимистичного взгляда на цены, полагая, что страны ОПЕК+ в условиях отсутствия консенсуса на последнем заседании сохранят квоты на добычу на прежнем уровне. Это может увеличить дефицит на рынке нефти и привести к дальнейшему росту нефтяных котировок. В то же время МЭА отмечает высокий уровень неопределенности, связанный с конфликтом внутри альянса. В МЭА подчеркнули, что рынки нефти, вероятно, останутся нестабильными до тех пор, пока не будет ясности о будущем сделки ОПЕК+".

Фьючерсы на Brent во вторник поднялись выше $76 за баррель и остаются в этой зоне в среду утром. Восстановление продолжается несмотря на риски увеличения добычи ОПЕК+. По мнению Галактионова, при сохранении сентимента вероятен дальнейший рост, но пока сложно с уверенностью говорить об обновлении максимумов. Диапазон $74-78 за баррель выглядит справедливым с учетом существующих рисков.

Также Галактионов обращает внимание на то, что главное таможенное управление Китая сообщило во вторник о падении импорта нефти в I полугодии 2021г на 3% до 9,8 млн б/с. Это первое полугодовое снижение с 2013г. Слабая динамика импорта связана с нехваткой импортных квот, обслуживанием НПЗ и ростом мировых цен, сдерживающим закупки. Важным фактором также стала высокая база II квартала 2020г, когда Китай активно скупал дешевую нефть для своих резервов. Если замедление китайского импорта продолжится в будущем, то для цен на нефть это будет негативным фактором, считает эксперт.

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